SAVIANO. Non vede le barriere di chiusura e urta contro i New jersey

Primo incidente a Saviano dopo la chiusura della cittadina del nolano, divenuta zona rossa a causa degli avvenimenti di ieri durante il passaggio del corteo funebre del primo cittadino Carmine Sommese. L’ordinanza di blocco della cittadina da parte del Governatore De Luca firmata la scorsa notte, con la conseguenza chiusura dei varchi di accesso al paese, ha mietuto la prima vittima. Un automobilista che stava entrando nel comune non ha visto i new jerse, forse per l’oscurità, impattando contro il blocco di cemento con la propria auto. Risultato auto sfasciata e lievi contusioni.

adsense – Responsive – Post Articolo