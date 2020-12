SAVIANO. PMI TOUR DELLA SALUTE

La Cooperativa di piccole e medie imprese PMI International, con il Patrocinio morale dei Comuni: Carbonara di Nola, Lauro, Montoro, Nola, Saviano, ha organizzato il “Tour della salute” con una distribuzione a titolo gratuito (DM, DPI e Integratori) per dare un segno tangibile della loro vicinanza alle categorie più fragili, ossia anziani e persone a rischio. Nel giorno 5 Dicembre 2020 presso il parcheggio del Comune di Saviano, sotto uno stand appositamente allestito, sono stati distribuiti circa 200 Kit contenenti alcuni integratori e dispositivi per l’igiene personale, messi a disposizione dal rappresentante della Cooperativa MPI Sig. Claudio Pandico. Il tutto si è svolto nel massimo rispettodelle norme Anti Covid-19. Sono stati presentii: l’Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Santina Pierro, il rappresentante della Sezione PD Savianese Prof. Paolino Vecchione, il rappresentante della Confederazione PMI International, che ha messo a disposizione i Kit, i responsabili della Protezione Civile, il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco di Saviano Avv, Vincenzo Simonelli. Sempre in relazione alla suddetta donazione saranno distribuiti, in seguito, sul territorio 3000 mascherine dalla Protezione civile. (Pasquale Iannucci)

