Saviano. “Sbullizziamoci“. L’iniziativa del Movimento civico Saviano

Il Bullismo nuoce alla Società in modi devastanti, sfavorisce lo sviluppo sociale ed economico, alimenta l’aggressività e la criminalità.

Un paese moderno non può e non deve tollerare tutto questo.

È facile diventare la preda di un bullo, bastano un paio di occhiali, oppure l’apparecchio ai denti, qualche chilo in più, o dichiararsi gay o lesbica. Dico sempre che nasciamo liberi e senza pregiudizi fino all’ età della pubertà. Poi, per il resto della nostra vita, cerchiamo di curare le ferite che ci siamo procurati in quel periodo.

(Conchita Wurst)

In occasione della “Giornata Nazionale contro il Bullismo “, giovedì 11 febbraio 2021, in diretta Facebook, il Movimento civico Saviano Al Centro con il Patrocinio del Comune di Saviano lanceranno un appello non solo alle vittime di bullismo, a cui arriva la nostra solidarietà e supporto, ma anche a chi attua aggressioni.

In questo momento in cui il Covid-19 ha stravolto le nostre vite, la nostra quotidianità, vogliamo invitare, soprattutto i giovani a Riflettere insieme.

#NoiciSiamo

Caterina Romano ( Referente di Saviano Al Centro )

Interverranno:

Vincenzo Simonelli

Sindaco Comune di Saviano

Paola Ammirati

Assessore alla cultura e istruzione

Santina Pierro

Assessore alle politiche sociali

Domenico Ciccone

D.s I.S.S. Saviano – Marigliano

Giovanna Izzo

D.s. I.C. 2 “A.Ciccone” Saviano

Palma Miracapillo

D.s. I Circolo Saviano

Salvatore Allocca

Psicologo clinico e psicoterapeuta cognitivo e comportamentale

adsense – Responsive – Post Articolo