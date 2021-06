SAVIANO. Si è svolto domenica il Corpus Domini

Anche quest’anno a Saviano, Domenica 6 Giugno 2021, è stata celebrata la Solennità Religiosa del Corpus Domini. La Funzione Religiosa dell’Eucarestia, celebrata da tutti i Sacerdoti del Paese, ha offerto alle Comunità Parrocchiali la preghiera e l’adorazione per il Corpo di Cristo. Il Santissimo, racchiuso in una Teca dorata, dopo la Santa Massa, è stato esposto e portato in giro solo per la chiesa e il Sacrato, (Causa Pandemia Covid 19). La Festività del Corpus Domini, istituita da Papa Urbano IV e venerata ormai in tutte le Comunità Cristiane, celebra il Mistero dell’Eucarestia e commemora il Miracolo di Bolsena con il corporale macchiato di sangue. (Pasquale Iannucci)

