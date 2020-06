SAVIANO. In paese si piange per la morte di Marco e si prega per la sua famiglia

E’ Marco De Sarno, 46 anni e di professione era un camionista, la vittima, residente a Saviano, del grave incidente avvenuto ieri sera sulla Statale 268 a Sant’Anastasia, quando intorno alle 21,30 mentre era in auto con la compagna e figli, ha perso il controllo dell’auto per cause ancora in corso di accertamento. Ricoverati in ospedale oltre alla moglie anche il figlio di tre anni e la figlia di 7, quest’ultima sarebbe fuori pericolo al Santobono, mentre in prognosi riservata moglie e secondogenito. Sono decine i messaggi che in queste ore stanno riempendo i social, da quando si è appreso chi fosse ad aver perso la vita nel terribile sinistro. In paese a Saviano, dove Marco era molto conosciuto, si prega per la sorte dei superstiti della famiglia, mentre la comunità è addolorata per la perdita del 46enne. Sulla dinamica c’è il massimo riserbo è stanno indagando i Carabinieri di Castello di Cisterna.

adsense – Responsive – Post Articolo