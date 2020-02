SAVIANO. Successo per la festa di carnevale per i più piccoli a cura dell’associazione Partenopart

Enorme successo e divertimento ha riscosso lo spettacolo per i più piccoli, con animazione, gastronomia, divertimento e distribuzione dei doni ai bambini, a cura dell’Ass. Partenopart, nella mattinata del 22 Febbraio 2020. L’evento festoso, promosso dal Presidente dell’ Ass. Partenopart Dott. Luigi Pennino, si è svolto nei giardinetti di Piazza XI Agosto 1867 di Saviano opportunamente transennanti dalla Polizia Comunale, in modo di avere maggiore protezione e sicurezza. L’iniziativa è stata animata da palloncini e da una band musicale “Street Band” dell’I.C. “A. Ciccone” Saviano, che ha eseguito alcuni bani durante la distribuzione dei Doni ai Bambini da parte del Presidente della Partenopart e dalla damigella d’onore Laura Pennino. Poi la stessa damigella si è esibita in due giochi di Magia e dopo l’intervento degli ospiti d’onore: Avv Luciano Schifone, Marta Schifone e Marco Nonno, la festa è continuata con il momento gastronomico attraverso la degustazione di alcuni prodotti locali: polpettine, ciliegina (mozzarella), alici fritte, graffette, pizzette, caramelle, frutta fresca e succhi di frutta. In conclusione il Presidente della Partenopart e la Damigella d’onore hanno consegnato gli attestati di partecipazione su pergamena a tutti i collaboratori. Si ringraziano vivamente i seguenti sponsor per aver contribuito attivamente alla buona riuscita della manifestazione: PAGGIO TOYS Nola, Pasticceria LA MARCA Saviano, BIG MODA Saviano, GIAMUNDO Nola e Saviano, BOUTIQUE DEL CASARO Saviano, PESCHERIA F.Iovane Saviano, MACELLERIA. S.Tufano Saviano. FIORAIO LIGUORI Saviano, BAZAR P. Carbone, SUPERMAKETT F.lli Caccavale Saviano, ROSTICCERIA BREZEL&CO Saviano, UNIONE COMTIVATORI ITALIANI Caserta, INFORMATICA PRIMA CLASSE Saviano, LE MERAVIGLIE Marigliano, FARMACIA INNOCENTI Saviano, LA NUOVA FOTOGRAFIA Rastiello Saviano, TIPOGRAFI NEW PRINT GF S. Vitaliano. (Pasquale Iannucci)

