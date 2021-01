SAVIANO. Tesseramento dell’A.C. 2021 della comunità di S. Giovanni B. di Sirico

Il 6 Gennaio 2021, preso la Chiesa di S. Giovanni B. di Sirico – Saviano, gli adulti dell’A.C. e i ragazzi dell’ACR di Sirico, hanno confermato il loro “Si” all’A.C. in due momenti separati: di mattina alle ore 11,00 gli ACRINI: Giovanissimi e giovani e di pomeriggio alle ore 18,30, gli adulti. È stata una bella funzione religiosa in entrambi i momenti. Nonostante il lungo periodo di interruzione dovuto al Covid 19, che ha allontanato fisicamente adulti e bambini, essi hanno confermato la loro adesione con entusiasmo, in quanto sanno di trovare negli educatori persone che li amano, li guidano e li fanno divertire nelle più svariate attività. Anche gli adulti, con gioia ed emozione hanno espresso il loro “eccomi” nel momento del ritiro della tessera associativa. Essi grazie alla guida del loro parroco Don Salvatore De Simone e al Team dirigenziale: Presidente Carolina D’Ascoli, Responsabile adulti Evira Troianiello, responsabile giovani Scotti Maria, responsabile ACR Vincenzo Porciello, hanno compreso la grande valenza dell’A.C. e come essa attraverso lo stile del dialogo, l’ascolto e la testimonianza favorisce la formazione e, la crescita del senso profondo della cattolicità. Tutti gli aderenti sono grati al loro parroco Don Salvatore che ha permesso loro di incontrarsi settimanalmente On Line per approfondire alcune tematiche sulla “Parola di Dio” e continuare, cosi, la formazione religiosa. (Pasquale Iannucci)

