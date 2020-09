SAVIANO. Trovato il cadavere del camionista Pasquale Ambrosino, scomparso lo scorso 9 settembre

E’ stato trovato il corpo, senza vita, di Pasquale Ambrosino, autista scomparso a Torino lo scorso 9 settembre e del quale si erano perse le tracce.

La scoperta oggi pomeriggio da parte dei carabinieri della Stazione Torino borgata La Falchera. Il corpo dell’uomo, 40 anni, è stato ritrovato in Lungo Dora Agrigento, in prossimità della riva del fiume, località frequentata da tossicodipendenti e spacciatori.

Il medico legale intervenuto sul posto ha constatato il decesso per cause riconducibili a overdose. Il ritrovamento rientra nell’ambito delle ricerche condotte in collaborazione con la polizia di Stato.

