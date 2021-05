Passa la linea dei legali della Scandone Achille e Fabio Benigni, il giudice fallimentare del Tribunale di Avellino, Pasquale Russolillo, ha accettato la proposta di concordato in bianco, presentata lo scorso 22 aprile. A questo punto gli avvocati Benigni avranno 60 giorni di tempo per la ristrutturazione del debito. Per la Scandone scongiurata l’ipotesi fallimento, si dovrà attendere ancora un po’ per la risoluzione della questione.

