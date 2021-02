Scandone Avellino. De Gennaro: “Contro Rieti compattezza e sacrificio per uscire dal tunnel”.

di Lucio Ianniciello

Conferenza pre gara di coach De Gennaro che ci tiene subito a chiarire un particolare: “Sabato scorso con una frase ho fatto riferimento alla pressione che però non viene dall’ambiente esterno ma che è su di noi come squadra, staff e dirigenza per i pochi risultati. Dobbiamo gestirla e continuare a lavorare”.

Domenica al DelMauro arriva la capolista Sebastiani Rieti: “Inutile parlare della grandezza del loro roster e dei giocatori importanti di cui possono disporre. È un banco di prova difficile, in settimana abbiamo fatto tantissimi allenamenti, siamo stati insieme tanto tempo. Domenica mi aspetto compattezza di gruppo e voglia di sacrificarsi affinché si possa uscire da questo tunnel. Bisogna riuscire a trovare l’input, non siamo né la prima e né l’ultima squadra a vivere momenti del genere. Andare avanti con tranquillità e lavoro costante”.

