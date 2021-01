Scandone Avellino. De Gennaro: “Massima intensità contro Salerno, costruita per essere protagonista”.

di Lucio Ianniciello

Dopo la vittoria per un punto e all’ultimo respiro nel derby di mercoledì contro Sant’Antimo, la Scandone si appresta ad affrontarne un altro domenica a Salerno contro la Virtus Arechi. Coach De Gennaro: “Andremo ad affrontare una squadra di valore alto, costruita per essere protagonista. È composta da giocatori che hanno calcato palcoscenici di Serie A come i vari Cardillo, Rezzano, Tortu’. Un inizio un po’ così per loro, nelle ultime tre partite, vinte, hanno trovato fiducia e quadratura del cerchio sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Una squadra in forma e che ora ha una mentalità molto positiva”.

Un riferimento alla gara vinta per 74-73 contro Sant’Antimo: “Veniamo da una buona prestazione, una partita che abbiamo voluto vincere a tutti i costi fino alla fine non mollando”. Le condizioni di Alessandro Marra: “Sta continuando a fare il suo lavoro, finalmente lo abbiamo visto in campo mercoledì. Ora ci vuole del tempo affinché sia al 100%. Lo metteremo sempre più in contatto con la palla e la squadra per avere da lui un apporto importante”. Ecco cosa chiede per la partita contro Salerno: ” Pronti per affrontare un match di tale levatura tecnica e tattica, bisogna metterci massima intensità e speriamo di strappare altri 2 punti importanti e regalare così una gioia ai nostri tifosi”.

