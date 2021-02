Scandone Avellino. L’avvocato Paolo Rotondi rassegna le dimissioni da direttore sportivo.

La S.S. Felice Scandone comunica, causa impegni lavorativi, la rescissione del rapporto di collaborazione con l’Avv. Paolo Rotondi, ringraziarLo per il grande impegno profuso fino ad oggi.

Di seguito Sue comunicazioni.

È con grande dispiacere e con la piena consapevolezza delle mie responsabilità rispetto al ruolo conferitomi dalla società che rassegno le mie dimissioni da direttore sportivo. Ringrazio la SS Felice Scandone lo staff tecnico e l’intero roster per la collaborazione e per lo splendido rapporto instaurato in questi pochi ma intensi mesi.

Grazie ancora

Paolo Rotondi

