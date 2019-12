Scandone Avellino. Staccata la corrente al DelMauro, allenamenti alla palestra comunale del Partenio Lombardi.

di Redazione sportiva

Tempi duri per la Scandone. Dopo le infiltrazioni d’acqua al DelMauro, il rinvio del match di Pozzuoli per maltempo, la presunta trasferta non rimborsata a Corato ma il caso non preoccupa, il terzultimo posto in terza serie, ieri c’è stata l’impossibilità di effettuare la seduta di allenamento per lo sciame sismico e la corrente staccata per bollette non saldate da Sidigas. La conseguenza è stata lo spostamento a pochi metri di distanza, nella palestra comunale del Partenio Lombardi. Domenica alle 18 ci sarà la sfida contro Matera, tra le mura amiche.

