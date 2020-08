SCHIAVA di CASAMARCIANO. Si apre una buca e sotto l’asfalto c’è il vuoto: pericoli e disagi

Una piccola ma profonda voragine si è aperta alle prime luci del giorno di oggi, domenica 2 agosto in Via Nazionale delle Puglie SS 7 Bis, all’intersezione con la strada Provinciale Schiava Visciano. Fortunatamente alcuni cittadini hanno subito richiesto l’intervento degli agenti della Municipale che giunti sul posto hanno delimitato la zona in attesa dell’arrivo dei tecnici comunali e del personale dell’ANAS.

Solo alle ore 11.30 arrivava personale incaricato dall’ANAS che provvedeva recintare e a mettere in sicurezza l’area in questione con apposita segnaletica.

adsense – Responsive – Post Articolo