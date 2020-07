Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, intorno alle 16 a Schiava di Casamarciano a confine con il Comune di Avella, dove sono rimasti coinvolti 4 veicoli. Un tamponamento multiplo che ha paralizzato momentaneamente la Statale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per procedere al ripristino della circolazione oltre ai rilievi necessari per risalire alla dinamica del sinistro. Diversi i contusi ma non in gravi condizioni.

