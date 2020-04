Continua lo sciame sismico in Italia. Alle 3.56 l’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa in Calabria, epicentro Scalea, nel Cosentino. Magnitudo 3.2, interessata la costa nord occidentale. Ipocentro a 273 km di profondità. Al momento nessun danno a persone e cose. Più tardi, alle 5.27, altro movimento tellurico in Romagna, tra Rimini e Ravenna, con magnitudo 2.8. Ipocentro ben più superficiale, 4 km. Nessun danno.

