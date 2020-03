SCISCIANO. Campagna di solidarietà da parte del Comune di Scisciano con due importanti iniziative

È un momento davvero difficile per l’intera Nazione, l’arrivo improvviso del Covid-19 ha stravolto le nostre esistenze rendendoci più fragili ed impauriti, ma mai come in questi momenti cresce forte in ognuno di noi il senso di appartenenza e di comunità e si rinnova l’impegno dell’amministrazione a servizio di tutti ed in special modo dei più deboli. Il lavoro incessante di questi giorni ci ha portato a concretizzare importanti iniziative. Prima fra tutte la distribuzione a domicilio, su tutto il territorio comunale, di oltre 6000 mascherine. Un’operazione complessa, ma resa possibile, oltre che dall’impegno in prima linea degli amministratori, anche e soprattutto per un gruppo di giovani volontari, che senza alcuna paura ed in condizioni climatiche avverse ha dato il proprio contributo affinché tutti fossero raggiunti.

Continua poi l’impegno quotidiano del gruppo Scisciano Solidale, nato in sinergia con i servizi sociali del Comune di Scisciano, il gruppo Caritas Scisciano e l’associazione Ya Basta – Restiamo Umani, che si occupa della consegna a domicilio di farmaci, garantisce, in questo periodo di emergenza, la consegna a domicilio dei pacchi alimentari comunali, e supporta persone sole e/o in difficoltà offrendo loro aiuto ed assistenza domiciliare.

Riprenderà il prossimo 6 aprile, il progetto di servizio civile “Active Ageing” rivolto alle persone anziane e non autosufficienti che mai come ora hanno bisogno di non sentirsi sole ed abbandonate.

E’ partita infine una vera e propria campagna di solidarietà da parte del Comune di Scisciano con due importanti iniziative :

1) PACCO SOSPESO in collaborazione con tutti gli esercizi commerciali del territorio e che coinvolge i cittadini desiderosi di offrire il proprio aiuto e la propria solidarietà ai cittadini meno fortunati.

2)COUPON SOLIDALE per le famiglie indigenti: l’amministrazione comunale, con il concorso di aziende e cittadini, offre la possibilità di poter usufruire di coupon per l’acquisto di generi alimentari presso l’esercizio commerciale più vicino alla propria abitazione.

Per i cittadini interessati a contribuire

utilizzare:

#IBAN:

IT 62 Z 07601 03400 000022979801

#Causale: emergenza Covid-19

Conto corrente postale:

22979801 intestato a

Comune di Scisciano servizio tesoreria

Per le famiglie indigenti recarsi presso l’ufficio di stato civile (piano terra) seguendo il seguente calendario :

Lunedì 30 marzo 2020

– dalle ore 10-11 lettere A – B

– dalle ore 11-12 lettere C-D

– dalle ore 12-13 lettere E-F-G

– dalle ore 15-16 lettere H-I-L-M

– dalle ore 16-17 lettere N-O-P-Q

– dalle ore 17-18 lettere dalla R alla Z

Si comunica che i beneficiari di questa iniziativa dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un’autocertificazione attestante il loro stato di indigenza e saranno soggetti a controlli.

Ci appelliamo al buon senso, ricordandovi che si tratta di un contributo straordinario.

Lascia quello che vuoi e quello che puoi.

La solidarietà é nei piccoli gesti.

Insieme ed uniti #andratuttobene.

L’Amministrazione Comunale

