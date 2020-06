SCISCIANO: Carabinieri arrestano 2 persone per rapina. Hanno sottratto l’auto ad un 25enne e per costringerlo a consegnare la vettura colpito il parabrezza con una spranga

I carabinieri della stazione di San Vitaliano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del tribunale di Nola su richiesta della locale procura, nei confronti di due pregiudicati di Saviano di 33 e 36 anni, gravemente indiziati di aver rapinato un 25enne di Scisciano, sottraendogli lo scorso 9 giugno l’auto su cui viaggiava.

Hanno avvicinato il 25enne di sera, mentre era a bordo della propria auto. L’hanno minacciato e dopo aver colpito il parabrezza del veicolo con una spranga se ne sono impadroniti fuggendo via.

Immediate le indagini dei carabinieri della stazione di San Vitaliano che hanno braccato i due costringendoli ad abbandonare poco dopo l’auto sottratta.

Hanno raccolto le descrizioni dalla vittima e intuito che i rapinatori potessero essere due soggetti già conosciuti per reati simili. Ne hanno analizzato i profili social e ottenuta conferma sulla loro identità hanno informato l’autorità giudiziaria che in breve tempo ha emesso una misura cautelare.

Tradotti al carcere di Poggioreale i due dovranno rispondere di concorso in rapina aggravata.

Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

