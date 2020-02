SCISCIANO. Commedia “Siamo fuori…. E fuori nevica” di V. Salemme

Un grande successo e compiacimento ha riscosso la Compagnia Teatrale di Scisciano che ha presentato nei giorni 31 Gennaio e 1 Febbraio 2020 presso il Teatro Comunale di Scisciano, la commedia “Siamo fuori …. E fuori nevica” di V. Salemme. La Commedia, in due tempi, presentata come iniziativa solidale, con il ricavato da devolvere alla Caritas Parrocchiale, si è svolta come farsa napoletana, mostrando alla platea, gli elementi comici e drammatici di tre fratelli (Cico, Enzo e Stefano). La Commedia presenta la seguente trama: “Enzo (Raffaele Ariola) cinquantenne vive cantando male sulle navi da crociera. Insoddisfatto e allergico a qualsiasi tipo di responsabilità, gli arriva la notizia della morte di sua madre e pertanto subito è costretto a rientrare a Napoli per la lettura del testamento fatta dal Notaio (Nunzio Di Lorenzo). Per questo motivo, dopo tanto tempo, ritrova Stefano (Federico La Montagna) e Cico (Stefano Carrella), ad attenderlo per stilare l’atto di proprietà. Però, l’unico modo per ereditare la casa di famiglia è quello di convivere tutti insieme. Intanto la vita insieme non si rivela affatto semplice, in quanto i tre fratelli si trovano di fronte a controbattere le proprie esigenze personali con la difficile coesione con il fratello minore “Cico”, disabile mentalmente. Cico, pensa che per restare tutti insieme devono morire insieme e così avvelena i fratelli e poi si avvelena egli stesso, come aveva avvelenata la mamma per non farla soffrire.. Regia del Dott. Giuseppe La Rezza, Assistente alla Regia Dott. Luigi Ambrosino, Ottimazione dello spettacolo Cristina Mucerino, Scene audio e luci Ernesto Serpico, Adattamento Musicale Federico La Montagna. (Pasquale Iannucci)

