Scoperta nel Napoletano parafarmacia che vendeva mascherine con rincari del 6150%

Vendevano mascherine protettive con rincari anche del 6150%: è quanto hanno scoperto i finanzieri della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) che ne hanno sequestrate ben 10mila, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, guidata dal procuratore Francesco Greco.

Le fiamme gialle hanno scoperto che in una parafarmacia in località Varcaturo di Giugliano venivano vendute due tipologie di mascherine rispettivamente con rincari del 6150% per quelle “LifeGuard” e 300% per le “monovelo”.

L’esercente aveva acquistato le maxi confezioni per poi rivenderle dopo averle confezionate in singole bustine. La Procura – informa una nota – sta verificando le condizioni per procedere alla vendita coattiva immediata dei prodotti sequestrati.

