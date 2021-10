SCREENING ONCOLOGICI, SI RIPARTE ANCHE CON IL TOUR DEI CAMPER DELLA SALUTE

L’Asl di Avellino comunica che sono riprese le attività di Screening oncologici gratuiti per la prevenzione del tumore della Cervice uterina, Mammella e Colon, al fine di prevenire l’insorgenza e garantire una diagnosi precoce dei principali tumori che colpiscono la popolazione adulta.

È possibile aderire allo Screening della Cervice Uterinagratuitamente attraverso lettera di invito rivolta alle donne nella fascia di età 25-64 anni a cadenza periodica oppure per accesso spontaneo senza invito. In questo caso basterà rivolgersi presso i Consultori presenti sul territorio provinciale per effettuare il pap-test.

Per aderire gratuitamente allo Screening della Mammella, rivolto alle donne nella fascia di età 50-69 anni, è possibile rivolgersi al Distretto Sanitario di Avellino, al Presidio Ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino e al Presidio Ospedaliero “Criscuoli”di Sant’Angelo dei Lombardi ed effettuare gratuitamente la Mammografia, sia spontaneamente che attraverso lettera di invito della ASL.

Per aderire allo Screening del Colon retto, le donne e gli uomini nella fascia di età 50-74 anni, residenti in provincia di Avellino potranno recarsi presso il Distretto Sanitario di residenza su lettera di Invito da parte dell’ASL, ritirare così il KIT per lo screening che verrà riconsegnato negli stessi punti di raccolta. Lo screening di II livello è effettuato presso il P.O. di Ariano Irpino.

Inoltre, al fine di promuovere la cultura della prevenzione oncologica sul territorio, da domenica 10 ottobre ripartono i Camper della Salute dell’Asl per lo Screening della Mammella e della Cervice Uterina. E’ possibile aderire senza prenotazione o impegnativa del medico curate per effettuare la mammografia (età 50-69 anni) e il pap-test (età 25-64 anni).

Di seguito il Calendario per il mese di ottobre:

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Domenica 10 ottobre 2021Piazza Leone XIII – Montecalvo Irpino

Domenica 17 ottobre 2021 Via Città di Contra – Scampitella

Domenica 24 ottobre 2021 Piazza della Repubblica – Melito Irpino

Domenica 31 ottobre 2021 Largo Mons. Vincenzo Salvatore – Carife

