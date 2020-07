È disponibile dal primo luglio 2020, in esclusiva su AMAZON, l’antologia “Scrittura per contagio, al tempo del coronavirus” a cura di Pietro Damiano e Maria Cristiana Grimaldi, Opera Indomita, giugno 2020. Settantasette autori che si sono raccontati durante i giorni della pandemia, nell’isolamento delle proprie abitazioni, che si sono messi a nudo indagando l’animo umano, le loro paure e le aspettative.

Per attivare il contagio per la scrittura, è stato necessario essere invitati da qualcuno che a sua volta era stato invitato a partecipare e così fino a formare una catena più o meno lunga di “contagiati”.

L’idea ha funzionato, un po’ per esorcizzare il momento, un po’ per raccontarlo ed ecco la Scrittura per contagio. Gli autori spaziano dal nord al sud Italia, con due presenze internazionali da Gibilterra e dalla Russia. Tra loro anche un contagiato asintomatico che ha raccontato la sua esperienza.

Centonovanta pagine che non lasciano indifferenti, perché il lettore non fatica a ritrovarsi e a rivivere la propria esperienza nelle parole degli autori.

Un libro da leggere almeno una volta all’anno, per non dimenticare.

Il libro è disponibile al seguente link: https://amzn.to/38mNUK0.

Gli autori: Adelina Mauro, Alessandra Leonardi, Alessandro Direnzo, Alfredo Bruni, Anna Maria Vallario, Anna Viscardi, Annalaura Michetti, Annalisa Giussani, Antonietta Sorrentino, Antonio D’Ambrosio, Antonio Vollono, Assunta De Nicola, Bianca Cardito, Bianca Trupiano, Brunella Cappiello, Carla Abilitato, Carla Gison, Carlo Lanna, Carmen Cangi, Carmen Marotta, Carol Napolitano, Chiara Della Pietra, Chiara Misurelli, Daniela Ferraro Pozzer, Diana Errico, Diana Giuseppina Menna, Elena Scialtiel, Eleonora Marrone, Elide Apice, Elisabetta Garofalo, Fabiana Grassi, Fabio Costantini, Federica Auricchio, Francesca Santucci, Francesco Bertelli, Franco Simeri, Geltrude Vollaro, Gennaro Monaco, Giacomo Asaro, Gianluca De Fenza, Giano Vander, Giorgia Pasquariello, Giulia Faccioli, Giuseppe Pugliese, Gloria Fiorentini, Grazia Caso, Guido Moschini, Ida De Luca, Ilaria Grasso, Ilva Primavera, Janna Carru, Laura Berardi, Laura Ravone, Lina Kremleva, Luciana Ricciardi, Luisella Dal Pra, Marco Trotta, Maria Cristiana Grimaldi, Maria Langella, Mario Flauto, Maura Messina, Michela Buonagura, Michele Rinauro, Michele Vaccaro, Miriam Navarra, Nadia Finotto, Natale Peluso, Pannia Gabriela, Pietro Damiano, Rosaria Pannico, Rosaria Tarotto, Rosarita Raiola, Rossana De Filippo, Sonia Serravalli, Vincenza Sannino, Vincenzo Nunziata, Vittoria Iorio.

Opera Indomita è un progetto senza scopo di lucro. Il prezzo del libro copre i soli costi di stampa. La finalità è quella di dare un’opportunità agli autori di farsi leggere da un pubblico più vasto. Il progetto è aperto a tutti.

adsense – Responsive – Post Articolo