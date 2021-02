SCUOLA SICURA, APERTE LE ADESIONI AL VACCINO DEL PERSONALE SCOLASTICO  IN 3.591 GIA’PRENOTATI IN CAMPANIA

Entra nel vivo la Fase II della Campagna Vaccinale anti-covid 19: gli istituti scolastici hanno caricato sulla piattaforma regionale già 3.591 nominativi tra personale ATA e docenti, che hanno aderito alla Campagna vaccinale in tutta la regione, ma l’adesione è ancora in corso. Gli Istituti scolastici della provincia di Avellino, infatti, possono accedere tramite link https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/login al caricamento degli elenchi dei docenti e del personale ATA che vogliono vaccinarsi.

Una volta caricati i nominativi sulla piattaforma regionale, il personale scolastico dovrà completare sul sito l’adesione, per essere contattato dall’Asl di Avellino, tramite servizio RECALL e invio di un sms di conferma dell’appuntamento.

“La vaccinazione del personale scolastico rappresenta un’arma fondamentale per rendere le scuole più sicure – afferma il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante – il nostro obiettivo è ottenere una copertura totale, a partire dalle categorie più esposte come i docenti e il personale scolastico, insieme alle altre categorie considerate più a rischio”.

adsense – Responsive – Post Articolo