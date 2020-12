Scuole Campania: in dubbio la riapertura.

Mentre in molti speravamo in una riapertura, dopo le festività natalizie, il governatore della Campania De Luca manifesta i suoi dubbi circa la riapertura delle strutture scolastiche, sottolineando il pericolo per la diffusione del virus proveniente non solo dagli istituti ma anche dai mezzi di trasporto di cui gli studenti dovranno avvalersi per raggiungere le scuole, ribadendo che il trasporto pubblico rimane sempre una situazione di assembramento e di affollamento.

Ancora nessun sospiro di sollievo per i genitori che speravano in una riapertura, nessuna buona notizia per gli studenti che sembrano ormai stanchi e demotivati dalla didattica a distanza a cui sono sottoposti ormai da troppi mesi.

Carla Carro

