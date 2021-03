Scuole Campania, ordinanza di De Luca: stop attività in presenza fino al 3 aprile

Questo è quanto previsto dall’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Con decorrenza dal16 marzo e fino al 3 aprile, si legge nell’ordinanza, “è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale – si legge ancora – si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità siaindispensabile e in ogni caso nei limiti previsti dall’articolo 25 comma 7 del Dpcm 2 marzo 2021”.

L’ordinanza vieta inoltre “lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente”.

