Scuole chiuse, ad Avella si procede ai lavori di sanificazione

Operazione sanificazione ed igienizzazione anche a tutte le scuole di Avella. Gli operatori ecologici stanno intervenendo oggi ,sabato 29 febbraio, nei plessi delle scuole di ogni ordine e grado, anche nell’istituto delle suore Pallottine. In atto un’approfondita attività di disinfestazione mediante l’utilizzo di specifici mezzi. Un’operazione importante che ha come obiettivo la sicurezza e la pulizia delle scuole in un momento in cui in tutto il mondo c’è la massima attenzione verso il fenomeno del coronavirus. «Ottimo lavoro – ha commentato una donna – ma bisognerebbe farlo spesso, non solo per il coronavirus, e per tutto il paese soprattutto nei rioni e nei luoghi pubblici e parco giochi».

adsense – Responsive – Post Articolo