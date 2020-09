Seggi aperti fino alle 15, poi al via lo spoglio: Referendum, Regionali e domani le Comunali.

Seggi riaperti in Campania dalle 7 di questa mattina e si potrà votare fino alle ore 15. Una volta chiusi i seggi inizieranno le operazioni di scrutinio del referendum. Dopo lo spoglio delle schede per il referendum, nelle 7 Regioni (Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia) si procederà ai conteggi dei voti per le Regionali. Da domani mattina alle 9 toccherà alle Comunali. Si vota anche per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Si riparte, per quanto riguarda le Regionali, dall’affluenza del 38.92% registrata ieri alle 23, a chiusura della prima giornata di votazioni nei 550 comuni della regione. La percentuale piu’ alta al momento e’ a Caserta e provincia (104 comuni), con il 40,2%. Segue Salerno (158 Comuni) con il 39,62, Napoli (92) con il 38,86, Avellino (118) con il 37,01 e Benevento (78) col 36,23.

adsense – Responsive – Post Articolo