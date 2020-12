Sempre vicini ai meno fortunati, un’altra collaborazione tra il Gruppo Aido Nola-Cimitile e l’Associazione ALBA

Si avvicina il periodo più magico dell’anno, quello delle cene in famiglia e con gli amici, quello delle grandi speranze e dei desideri nascosti, quello delle belle parole e dei sentimenti sinceri, quest’anno purtroppo non potremo vivere le solite feste.

La grande scure della pandemia non riesce a farle vivere serenamente, troppe le incertezze, troppa la paura e il timore di quello che ci aspetta in futuro. Ma paradossalmente l’umanità vivrà queste feste con il vero e originario spirito della solidarietà e con la consapevolezza di ESSERCI che sicuramente è il più grande regalo che un essere umano possa ricevere.

Fedele a questo principio, consapevole che nel momento del bisogno sia necessario rendersi disponibili per gli altri, il Gruppo AIDO Nola – Cimitile e l’associazione ALBA da sempre solidali e vicini ai meno fortunati non poteva di sicuro dimenticarsi dei nostri cari e favolosi bambini ed in particolare di quelli meno fortunati che in un periodo magico come le feste non possono sentirsi ancora più soli

Per questo motivo abbiamo avviato una raccolta di giocattoli da regalare per il giorno dell’Epifania

Chi volesse sostenere le due associazioni con una donazione può farlo contattando la sede del Gruppo Aido Nola-Cimitile : al 3473308599 oppure l’associazione ALBA al 3333186532 ; (081/ 18823792 – 3333186532).

Nessuno è solo su questa Terra, tutti siamo indispensabili, ognuno di noi è un anello di una catena d’amore che, in questo particolare periodo storico, è ancor più forte e, se ogni essere umano riuscirà ad essere consapevole del ruolo e dei compiti che svolge su questo pianeta anche il virus più temibile potrà essere sconfitto.

#sevuoipuoi

#gruppoaidonolacimitile

#donareperesseremigliori

