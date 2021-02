Stasera al “Pinto” andrà in scena il derby tra Casertana e Avellino. Appuntamento alle 20,30. I tifosi ovviamente non saranno presenti per l’emergenza Covid, quelli casertani e quelli avellinesi hanno voluto rinsaldare e ribadire il gemellaggio che li lega. Dinanzi alla Tribuna Montevergine dello Stadio Partenio Lombardi ecco lo striscione dei sostenitori biancoverdi: “Assenza e distanza non cancellano la nostra fratellanza…Avellino e Caserta!”

