Senegalese abusa di una infermiera avellinese al Metropark di Napoli, arrestato.

Fatto increscioso accaduto domenica scorsa al Metropark di Napoli, nei pressi della Stazione Centrale. Un senegalese ha abusato di una infermiera avellinese di 48 anni che era in attesa del bus. È scattato l’arresto per l’africano da parte della Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale. La quarantottenne ha chiesto anche aiuto ma non ha ricevuto ciò di cui aveva bisogno. È salita sul bus dopo che l’autista ha fatto sentire la sua voce andando in soccorso della donna.

