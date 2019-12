NOLANO. “Senza nu dimane” la poesia di Michele D’Avanzo finalista al XVI Premio Internazionale di Avigliano Umbro

“Senza nu dimane” il titolo dei versi poetici di Michele D’Avanzo, selezionata per le finali al XVI Premio Internazionale “Tra un Fiore colto e l’altro donato – Poesie d‘Amore”. I videoversi affrontano il tema dell’amore e della sua fine, la precarietà dei sentimenti, di come il tempo a volte spegne tutt¹o lasciando vuoti interiori fatti di silenzi e solitudine. “La videopoesia è solo la strada per incamminarsi disegnando con le parole le immagini interiori raccolte e trasmesse dal mondo circostante”. Vi mostriamo la videopoesia realizzata con la collaborazione della voce narrante di Gennaro Caliendo e il commento di Luigi Simonetti. La Premiazione si terrà sabato 21 Dicembre alle ore 15,00 presso il CET di Mogol che si trova ad Avigliano Umbro (Tr).

adsense – Responsive – Post Articolo