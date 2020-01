Sequestro di 68 bombole di gpl: commerciante denunciato dai carabinieri della compagnia di Montella.

🔊 Ascolta l'articolo

Continua incessante l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un commerciante irpino ritenuto responsabile del reato di Omessa denuncia di materiale esplodente.

L’operazione è stata portata a termine a seguito di un’attività di verifica svolta da parte dei Carabinieri ad alcuni rivenditori di bombole di gas: all’esito di tali controlli, in un’attività commerciale ubicata in un comune della Valle del Sele, sono state sottoposte a sequestro 68 bombole per uso domestico da 10, 15 e 20 kg. detenute senza le prescritte autorizzazioni antincendio.

Per il commerciante è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

