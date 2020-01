Serata trascorsa alla pizzeria “Gastone“ di Camposano

Sabato 11 Gennaio 2020, il gruppo “La Mimosa” guidato da Carmine La Marca, si è dato appuntamento alla Pizzeria-Paninoteca “Gastone” di Gaetano Costagnino, Via Provinciale Nola-Cicciano, Camposano, per assaporare la specialità e la fragranza delle pizze prodotte da Gastone Durante la degustazione della pizza, il gruppo ha potuto assistere allo spettacolo di animazione dei “Kiatti per caso” di Canta Nola, diretto da Giorgio Napolitano (Mixer), esibendosi come spalla alla performance di “Titti La Bona” (Enzo De Lucia), che con il ballo, il canto e alcune parodie ironiche ha fatto divertire tutto il pubblico presente. (Pasquale Iannucci)

