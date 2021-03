Serie A Futsal. Sandro Abate sconfitta 1-2 dalla capolista Pesaro.

La Sandro Abate incappa nella terza sconfitta consecutiva, oggi però si è trovata dinanzi, tra le mura amiche del DelMauro, la capolista e campione d’Italia in carica Italservice Pesaro nella gara valida per il ventitreesimo turno. È finita 1-2, è stato Honorio a portare avanti i marchigiani nella ripresa dopo che la prima frazione si era conclusa a reti bianche. Il pareggio di Kakà rappresentava la molla per gli avellinesi che hanno cercato di portare a casa un successo prestigioso e invece a pochi minuti dalla fine Borrruto siglava l’1-2 definitivo che porta Pesaro a 55 punti. Sandro Abate quarta in attesa degli altri match, a 36 punti.

