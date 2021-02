Serie A Futsal. Sandro Abate vittoriosa nel derby contro Eboli, finisce 3-2 con doppietta di Nicolodi.

di Redazione sportiva

La Sandro Abate si aggiudica il derby contro la Feldi Eboli, recupero della diciassettesima giornata. È il quarto successo consecutivo per gli avellinesi che salgono momentaneamente al terzo posto. Non è stata facile, 3-2 il risultato finale al PalaDelMauro.

Sono proprio gli uomini di Batista a passare in vantaggio grazie alla marcatura di Crema dopo 10′, sulla quale Dal Cin non può niente dopo essere stato protagonista di ottimi interventi fino a quel punto. Non da meno l’estremo difensore della Sandro Abate Thiago Perez. Al 15′ il raddoppio, è Nicolodi a beffare Dal Cin da posizione non agevole. Frastornati gli ebolitani, Kakà coglie il palo e così si va al riposo sul 2-0.

Nella ripresa l’autogol di Bagatini rimette tutto in discussione, il 2-1 ringalluzzisce la Feldi. Non è un momento facile per la Sandro Abate, Perez con belle parate la tiene a galla ma ci pensa ancora Nicolodi, fiondata a ristabilire le distanze, 3-1. Eboli ha la spada di Damocle in testa rappresentata dal tempo che scorre, a circa 30″ dalla fine trova il 3-2 con Luizinho. È tropo tardi, il team irpino può esultare.

