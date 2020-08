I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi 7 agosto, sono intervenuti a Serino in via Terminio, per un incendio che ha interessato un deposito agricolo in legno e lamiere. Due le squadre inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli sul posto, le quali hanno spento le fiamme e messa in sicurezza l’area. Per fortuna no n si sono registrate persone ferite.

