Serino: anche quest’anno la partecipazione a School Movie

Il Comune di Serino con l’Istituto Comprensivo hanno partecipato anche quest’anno al progetto di School Movie, la rassegna cinematografica per Istituti Scolastici che consiste nella realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado della Campania. Il presidente della Provincia Michele Strianese, Enza Ruggiero Presidente associazione School Movie, il Sindaco Franco Alfieri della città che ospita la finale, i dirigenti e sindaci dei comuni coinvolti hanno partecipato all’incontro con la stampa questa mattina nella sede della Provincia di Salerno. Presente anche Don Patrizio Coppola, il sacerdote che ha dato vita al campus universitario italiano dove si forma la nuova generazione di professionisti che progettano videogiochi e cartoni animati. Da qui il soprannome Padre Joystick. Al tavolo anche Sarah Falanca, protagonista nel film diretto da Saverio Costanzo, tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante, «L’amica geniale» nel ruolo della suocera di Lila. Attrice teatrale e cinematografica, cantante, performer da musical e doppiatrice, dal 2006 è fondatrice dell’Accademia Magna Graecia del Parco Archeologico di Paestum, riconosciuta dal MiBACT.

Il saluto del Sindaco di Serino Vito Pelosi: “già da qualche anno abbiamo aderito al progetto. Coinvolge a 360 gradi i ragazzi delle scuole e il corpo insegnanti. Uno step, a nostro avviso, importante per la loro crescita. Come istituzione dobbiamo sforzarci a creare occasioni simili e sfruttare quelle in essere, come School Movie. In cui vengono trattate problematiche importanti diventando quindi occasione di formazione.” Con il primo cittadino l’intervento della Dirigente dell’ I.C. Serino Antonella de Donno: “è bello vedere come i ragazzi mettano in campo tutte le competenze acquisite durante l’anno scolastico. Sono esperienze che arricchiscono e completano la personalità dei nostri alunni e che si sposano benissimo con le attività proposte e gli obiettivi proposti dall’Agenda 2030, pertanto collimano con quelle che sono le nostre offerte formative.”

La finale, ospiti ancora top secret, si terrà il 19 e 20 luglio ai Templi di Paestum.

