SERINO. Ancora positivi in paese. L’Asl conferma 4 nuovi casi

Ecco la comunicazione ufficiale del sindaco Pelosi: “In questi minuti l’ASL di Avellino ha confermato la positività, all’infezione da COVID-19, di un nucleo familiare di 4 persone, legati direttamente ai casi registrati in questi giorni nel serinese e già in isolamento domiciliare da diversi giorni, per i quali attendevamo gli esiti dei tamponi. Fortunatamente le condizioni sono stabili e la situazione è continuamente monitorata e sotto controllo. Continuiamo a raccomandarvi prudenza e rispetto delle regole”. Vito Pelosi

adsense – Responsive – Post Articolo