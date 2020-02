SERINO. Arriva il concorso di Poesia a cura dell’associazione culturale Rivus dal titolo “Maschera Serinese”

L’ Associazione culturale Rivus e il Comune di Serino, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Serino, ha bandito il primo Concorso di Poesia dal titolo “Maschera Serinese”, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria e delle classi della scuola Secondaria di I grado.

Gli alunni hanno potuto partecipare individualmente o in gruppo. Le Poesie, già presentate ai referenti di plesso e fatte pervenire all’associazione Rivus, saranno valutate da un’apposita giuria competente. Le prime tre, ritenute meritevoli, saranno premiate con Borse di Studio/Buoni Spesa.

Durante la Premiazione, prevista domani alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale di Serino, si potranno visionare tutte le poesie presentate.

“Un’iniziativa particolare che abbiamo voluto sperimentare quest’anno”, ha spiegato l’assessore alla cultura Sabino Matta. “Sono contento che i ragazzi abbiano risposto bene e devo dire che i risultati hanno superato ogni aspettativa. E non lo dico per dire. I lavori hanno mostrato un interesse e una passione che ci porteranno a pensare a un’ulteriore edizione. Come amministrazione stiamo da sempre valutando e proponendo iniziative che coinvolgano l’ingegno e il talento dei più piccoli. Vogliamo investire sulla loro creatività, sullo spirito di gruppo. Domani ci sarà la presentazione e la premiazione dei lavori”, ha concluso l’assessore.

adsense – Responsive – Post Articolo