L’incidente si è verificato questa mattina in Via Terminio. Codice rosso per il 55enne di Avellino, trasportato dal 118 all’ospedale “Moscati”.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

adsense – Responsive – Post Articolo