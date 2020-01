SERINO (AV) – SORPRESI CON UN COLTELLO A SERRAMANICO NASCOSTO IN AUTO: TRE UCRAINI DENUNCIATI DAI CARABINIERI.

I Carabinieri della Stazione di Serino, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno denunciato tre uomini di origine ucraina, ritenuti responsabili del reato di “Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”.

Nello specifico, durante un servizio di perlustrazione, la pattuglia ha proceduto al controllo dei predetti, fermati a Serino a bordo di un’auto mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi del Castello Feudale.

L’anomalo atteggiamento manifestato dagli stessi ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. E all’esito dell’immediata perquisizione veicolare e personale è stato trovato un coltello a serramanico occultato nel vano portaoggetti dell’auto.

I tre, che non hanno fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, sono stati accompagnati in Caserma e, al termine delle attività di rito, deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nei loro confronti è scattata altresì la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza nel serinese.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.

