Serino: nuova ordinanza sindacale. Chiusure previste per il 1 e 2 maggio

In previsione dei giorni 1 e 2 maggio si rende necessario intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine di impedire rischiosi fenomeni di assembramento. Quindi verranno chiuse per quei giorni tutte le aree ricettive all’esterno su tutto il territorio comunale (parchi privati, agriturismi, ecc…), qualora non previsto già da normative regionali o nazionali. Vi sarà l’interdizione al pubblico delle aree pic-nic/aree verdi e il divieto di utilizzo di barbecue nei parchi, giardini e spazi di proprietà pubblica, su tutto il territorio comunale.

Dall’ordinanza è esclusa la farmacia. Ovviamente vale comunque quanto già contenuto nella ordinanza del 26 aprile scorso.

