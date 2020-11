SERINO. Riapertura scuole, tutto rinviato al 4 dicembre

Stamattina si è tenuto un incontro tra le Amministrazioni Comunali di Serino, Santa Lucia di Serino e il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella De Donno, per discutere della riapertura delle scuole dell’infanzia e prima elementare, prevista per martedì 24 novembre.

Nonostante, per tutte le parti presenti, la riapertura delle scuole e l’istruzione rappresentano diritti fondamentali e prioritari, sentiti anche i rappresentanti dei genitori, si è deciso di sospendere le attività didattiche in presenza fino al 4 dicembre.

Siamo profondamente dispiaciuti della decisione ma anche convinti di tutelare in questo modo la salute dei nostri ragazzi, dei docenti, del personale ATA e di tutte le loro famiglie, in un periodo in cui purtroppo continuiamo a registrare nuovi casi di persone positive al Covid-19 nella nostra comunità.

Tutto questo, però, ci deve portare ad avere maggiore responsabilità in tutti i comportamenti e le azioni quotidiane, rispettando le normative in essere. Solo avendo grande spirito di sacrificio e di unità, potremo superare questo difficile momento, e dare anche la possibilità ai nostri ragazzi di tornare il prima possibile a scuola, non rendendo vana la difficile decisione di chiuderle oggi.

Il Sindaco

Avv. Vito Pelosi