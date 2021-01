Servizio Civile Nazionale: 2 Bandi per la selezione di 4 volontari per la Pro Loco Baiano

Il Presidente della Pro Loco di BAIANO Informa che è indetta la selezione pubblica per n. 4 volontari da impiegare in due progetti (2 per ogni progetto) di servizio civile: IRPINIA TERRA DI TRADIZIONI e PERCORSI CULTURALI IN IRPINIA Area tematica: “PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE. VALORIZZAZIONE STORIE E CULTURE LOCALI”.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 è possibile presentare domanda Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore. I bandi possono essere scaricati anche dal sito della Pro Loco Baiano www.prolocobaiano.it

adsense – Responsive – Post Articolo