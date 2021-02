SETTE PASSI PER UN SORRISO, VENERDì 19 FEBBRAIO LA CONSEGNA DELLA DONAZIONE AL PAUSILIPON DI NAPOLI

Dopo l’incontro dello scorso 5 febbraio con le associazioni che sostengono i bambini autistici e le loro famiglie, venerdì 19 febbraio alle ore 12:00 il senologo dottor Carlo Iannace, insieme a una rappresentanza delle associazioni che hanno contribuito alla raccolta fondi “Sette passi per un sorriso”, consegneranno la donazione anche al presidio Ospedaliero Oncologico “Pausilipon – Santobono” di Napoli.

10.100 euro, questa la somma raccolta e destinata ai bambini e ai ragazzi in cura presso la struttura ospedaliera partenopea. Anche quest’anno, infatti, dopo la prima edizione di Natale 2019, nonostante l’emergenza sanitaria Covid-19, è stato raggiunto l’obiettivo. Tantissime le persone che hanno contribuito alla creazione, con amore e solidarietà, delle palline e delle decorazioni natalizie Rosa e Blu, distribuite durante le festività per la raccolta solidale che già lo scorso anno ha donato sorrisi, contribuendo all’acquisto, da parte dell’AORN “Pausilipon – Santobono”, di macchinari per gli esami radiologici a domicilio.

Anche quest’anno la macchina solidale irpina in rosa si è messa in moto per donare nuovi sorrisi ai più giovani. “Con la speranza – dichiara Iannace – di poter fare sempre di più, con il supporto di tutti”.

