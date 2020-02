Settimana regionale contro bullismo e cyberbullismo, Iannace “dalla legge, iniziative concrete di sensibilizzazione”

“Da cofirmatario della legge regionale Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, sono contento che si sia concretizzato uno dei punti annunciati dal testo che prevede proprio l’istituzione della settimana dedicata a tale tematica. Ѐ necessario sensibilizzare i ragazzi, anche attraverso iniziative come quelle messe in campo in questi giorni dalla regione Campania, su un fenomeno che diventa sempre più dilagante e che va contrastato partendo proprio dalla consapevolezza dei più giovani sul peso dei gesti e delle parole che rivolgono ai coetanei, dal vivo o sul web”. Commenta così il consigliere regionale Carlo Iannace, in occasione della “Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, istituita dalla regione Campania. Diversi gli appuntamenti in tutte e 5 le province, dal 3 al 7 febbraio, concludendo proprio nella giornata nazionale dedicata al tema. Saranno coinvolte le scuole e le associazioni attive sulla tematica, ad Avellino la tappa è prevista per mercoledì 5 febbraio in Corso Vittorio Emanuele. “Inverti la marcia”, è il titolo del “truck” mobile con attività dedicate alla prevenzione e all’educazione, organizzate dalla Regione con l’obiettivo di far riflettere i più giovani sulle proprie azioni e invertire lo schema comportamentale.

