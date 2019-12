Settore corilicolo, Lonardo (FI): OdG accolto come raccomandazione

“Ho presentato un emendamento alla Legge di Bilancio proprio al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore colpite da calamità naturale e da eventi climatici avversi nel corso di questo 2019, prevedendo un incremento di 20 milioni di euro del Fondo stanziato per gli interventi per il prossimo anno: ovviamente, non è stato accolto. L’ho trasformato in Ordine del Giorno per impegnare il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) a sostegno della coltivazione del nocciolo: stavolta, lo hanno accolto, ma solo come “raccomandazione” al Governo. Ironicamente, ma sono tornate di moda le raccomandazioni? Speriamo che tengano conto di questa raccomandazione perché, intanto, a pagarne le conseguenze restano solo e soltanto i nostri territori. Le aziende agricole arrancano. Il settore corilicolo, che rappresenta la maggiore risorsa per il comparto agricolo in Campania, soffre. Il Governo non presta la dovuta attenzione… grave!!! E nel frattempo, il nostro Sud continua ad arretrare”. Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo.

adsense – Responsive – Post Articolo