Sfilata in maschera a cura dell’Istituto Comprensivo di Saviano

La manifestazione carnevalesca 2020, promossa dalla Fondazione Carnevale Savianese in collaborazione della D.S. Prof.ssa Giovanna Izzo e il D.S. Prof. Domenico Ciccone, si è svolta in modo straordinario Venerdì 21 Febbraio 2020 con un enorme corteo di maschere e costumi colorati indossati dagli Alunni, Docenti e Rappresentanti delle classi dell’I.C. “2 A.Ciccone” di Saviano. Alla manifestazione, organizzata dalle Prof.sse Referenti:: Margherita Ciniglio, Rosa Franzese, Rosa Rotondi e Antonella Casoria. hanno partecipato: le Scuole dell’Infanzia e le classi della Scuola Primarie del Plesso Fressuriello e S. Erasmo, gli alunni di varie classi della Scuola Media con gli strumentisti a fiato e percussioni, con i loro Professori .ed alcuni rappresentanti ed alunni della Scuola Superiore di Saviano. La sfilata, dopo aver percorso alcune strade principali del Centro Storico di Saviano, si è conclusa nella palestra della Scuola Media, dove le varie classi e sezioni dell’Istituto si sono esibiti in uno spettacolo di danza e balli folkloristici.. La manifestazione presentata dalla Prof.ssa Filomena Carrella, che ha introdotto lo spettacolo dal tema “Ambiente in maschera”: Classi I: La Natura, classi II, i rifiuti tossici; Classi III Le Energie alternative con le varie fiabe e favole, è stato seguito, con interesse e gradimento, da una moltitudine di persone presenti sulle gradinate della palestra.. I Costumi della sfilata sono stati realizzati con materiale riciclato a mano dai Genitori degli Alunni che hanno mostrato creatività oltre alla voglia di essere protagonisti insieme ai figli. Un particolare grazie va, quindi, alle mamme che si sono adoperate con immenso amore nella realizzazione dei costumi originali e stravaganti. Le scenografie fantastiche e colorate sono state realizzate nel laboratorio Artistico diretto dal Prof. De Stefano Pellegrino e i Balletti sono stati elaborati dall’Accademia “Spazio Danza” di S. Gennaro Ves.no. Allo spettacolo sono stati ospitati gli alunni dell’Ist. Prof. di Marigliano settore Moda, che hanno sfilato facendo ammirare le loro creazioni di abiti realizzati con materiale riciclato. Hanno fatto seguito gli elogi e i saluti del Presidente del Carnevale Prof. Pasquale Napolitano, l’Ass. Comunale Dott.ssa Mariangela Notaro, il vice Presidente della Città Metropolitana Dott. Francesco Iovino, Don Paolino Franzese e il D.S. Dott. Domenico Ciccone, e con l’’intervento della Preside Prof.ssa Giovanna Izzo, che ha ringraziato tutti i partecipanti: Alunni, Docenti, Genitori e quanti si sono adoperati per la buona riuscita dell’ evento,. (Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo