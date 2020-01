Shoah, domani a San Vitaliano incontro con Nico Pirozzi

🔊 Ascolta l'articolo

L’amministrazione comunale di San Vitaliano ricorda le vittime della Shoah nel corso di un incontro con lo scrittore Nico Pirozzi.

L’appuntamento è alle ore 18.30 di domani, mercoledì 22 gennaio, nell’aula consiliare del Municipio. All’iniziativa, a cui hanno aderito anche la locale Pro Loco, l’azione cattolica di San Vitaliano, l’associazione Populorum Progressio Onlus di Gad Radici e gli istituti scolastici Omodeo Beethoven di San Vitaliano ed il liceo Colombo di Marigliano, prenderanno parte, oltre all’autore, il sindaco Pasquale Raimo, l’assessore alla cultura Ivana Mascia e le dirigenti scolastiche degli istituti coinvolti Rosanna Lembo e Nicoletta Albano.

“Un’occasione per ricordare ma soprattutto per accendere i riflettori su una delle pagine più tristi della storia – spiega l’assessore Ivana Mascia – Non un semplice esercizio di memoria ma la chiara consapevolezza di quanto sia importante trasmettere alle generazioni di oggi il vissuto di un Paese che ancora oggi è caratterizzato da forti contraddizioni ed ingiustizie. Ringrazio quanti hanno aderito all’iniziativa a cominciare dai giovani, i nostri principali interlocutori. Ed un ringraziamento allo scrittore Nico Pirozzi che saprà tracciare il giusto percorso di quei momenti che non vanno dimenticati”.