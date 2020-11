“SI all’amore… NO alla violenza”. Lo Spot sulla violenza di genere” del Liceo Medi di Cicciano – Na. Video

Il Liceo Enrico Medi di Cicciano partecipa attivamente alla ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Mentre l’emergenza sanitaria e il Coronarirus stanno monopolizzando tutto lo spazio mediatico e informativo, la scuola non può esimersi dall’attenzionare, istruire, informare gli studenti sulla violenza di genere. Quindi sfruttando la creatività che ci contraddistingue come Liceo ci siamo reinventati la celebrazione della ricorrenza con un breve cortometraggio creato dai professori di Sostegno dell’indirizzo artistico.

Il laboratorio inclusivo di ampliamento creativo fortemente voluto dal nuovo Dirigente Scolastico prof. ssa Anna Iossa ,

diretto dall’intero dipartimento delle diverse abilità è nato per valorizzare tutte le risorse umane dell’utenza presente nell’istituto senza escludere nessuno.





adsense – Responsive – Post Articolo